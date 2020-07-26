  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:39 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

السيفرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة تكشف سبب اعتداء الكويتي على الشاب المصري

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

سد النهضة

سد النهضة.. الري: موقف مصر لم يكن ولن يكون ضعيفا

ميدو

"ميدو" يفاجئ الجميع باتخاذه "أهم قرار في حياته" وزوجته ترد

الفريق مهندس كامل الوزير

أول تعليق لوزير النقل على شرخ عمارة الزمالك

فايلر

مدرب الأهلي يطالب برحيل نجم الفريق

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إصابة قيادي بارز في حماس بكورونا

لحظة صفع الكويتي الشاب المصري

تفاصيل مثيرة في ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

رئيس "مكافحة كورونا" يحذر من"التعامل بغباء" مع موجة قادمة

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

#

الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

#

وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات تصنيع لقاح "كورونا"

#

الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و 4606 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «بيلوسي» تمنح لقبًا جديدًا لـ «ترامب».. والأخير يشتمها
» الزوج المدمن يسكب البنزين على حماته ويشعل النار فيها قبل انتحاره
» صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية
» مصر ترسل مساعدات لليمن
» "القومية للأنفاق" تعلق على الهبوط الأرضي بسفارة البحرين
» وزير الرى يبجث تنفيذ أساليب الري الحديث
» كورونا لا ينتقل من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة
» مقنل 277 عنصرًا حوثيًا خلال 13 يومًا
» انفجار يهز بغداد
» أمريكا.. نحو نصف مليون إصابة بكورونا في ولاية فلوريدا
» يضع السم لصديقته لأنها لم تشتر له «بلايستيشن» في عيلاد ميلاده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية