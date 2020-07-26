  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:59 م
Advertisements
بحث متقدم
السيفرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة تكشف سبب اعتداء الكويتي على الشاب المصري

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

سد النهضة

سد النهضة.. الري: موقف مصر لم يكن ولن يكون ضعيفا

ميدو

"ميدو" يفاجئ الجميع باتخاذه "أهم قرار في حياته" وزوجته ترد

الفريق مهندس كامل الوزير

أول تعليق لوزير النقل على شرخ عمارة الزمالك

فايلر

مدرب الأهلي يطالب برحيل نجم الفريق

ثانية واحدة ستنقذك من كورونا

إصابة قيادي بارز في حماس بكورونا

لحظة صفع الكويتي الشاب المصري

تفاصيل مثيرة في ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

رئيس "مكافحة كورونا" يحذر من"التعامل بغباء" مع موجة قادمة

الفيديو

فيديو: لحظة إنقاذ طفلين حاصرتهما النيران داخل الشقة

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

عرب وعالم

تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية
تفاصيل مأساوية.. وفاة 13 راهبة بكورونا في أحد الأديرة الأمريكية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق

#

14 وفاة بكورونا في إيطاليا

#

25 وفاة فقط بكورونا في فرنسا

#

أمريكا تعلن وفاة قائد الطائرة المنكوبة بإنجلترا

توفيت 13 راهبة في أحد الأديرة بولاية ميشيجان الأمريكية، بعد إصابتهن بفيروس كورونا المستجد  

ووفقًا لتقرير، فإن الوفيات الـ13 "قد تكون أسوأ خسارة في الأرواح لمجتمع النساء المتدينات منذ جائحة إنفلونزا عام 1918".

واجتاح الفيروس التاجي الجديد ديرًا كاثوليكيًا خارج ديترويت، وأدى إلى مقتل 13 راهبة في ثلاثة أشهر فقط.

وكانت الراهبات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 69 و 99 عامًا، أعضاء في دير الأخوات فيليسيان في ليفونيا بولاية ميشيجان، وفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" الأمريكية.

وتوفي 12 من الراهبات بمرض الجهاز التنفسي بين 10 أبريل و10 مايو، وتوفيت الـ 13 جراء مضاعفات في يونيو.

والراهبات اللاتي توفين كان يقمن بوظائف مختلفة في الحرم الجامعي المقام على مساحة 360 فدان، من بينهن مدرسات، وأمينة مكتبة، وسكرتيرة في أمانة الفاتيكان.
ووفقًا للتقرير، ماتت 19 راهبة أخرى على الأقل في الولايات المتحدة بسبب الفيروس. لكنه اعتبر أن 13 حالة وفاة في ليفونيا "قد تكون أسوأ خسارة في الأرواح لمجتمع من النساء المتدينات منذ جائحة الإنفلونزا عام 1918".

وقالت سوزان إنجليش، المديرة التنفيذية لتقدم المهمة ، لشبكة CNN إن حوالي 50 راهبة تقيم في الدير.

وفي بداية الوباء، نفذت قواعد صارمة بشأن الزيارة والأنشطة الجماعية للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس. لكن بمجرد أن أصيب الشخص الأول في الدير بالفيروس، انتشر بسرعة.


وقالت الراهبة ماري أندرو بودينسكي لـ" جلوبال سيسترز": "سمعت لأول مرة أن اثنتين من المساعدين أصيبتا بالفيروس. نحن لا نعرف من هن، ولا نريد أن نعرف. ثم ضربت الأخوات في الطابق الثاني، ومرت مثل حرائق الغابات".

وأضافت راهبة أخرى: "لقد علمنا جميعًا أنه إذا ضرب المكان، فسيكون الأمر سيئًا. لكننا لم نتوقع أبدًا مدى السرعة الذي سيسير بها".

وذكرت شبكة CNN أن 17 راهبة تعافت من الفيروس، لكن بيانًا صدر في أوائل يوليو أشار إلى أن العديد من الراهبات ما زلن "يكافحن من أجل التعافي من تأثيرات متنوعة".

وحتى 22 يوليو، هناك ما لا يقل عن 83184 حالة إصابة بفيروس كورونا في ميشيجان و 6385 حالة وفاة، وفقًا لبيانات صحيفة "نيويورك تايمز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزوج المدمن يسكب البنزين على حماته ويشعل النار فيها قبل انتحاره
» صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية
» مصر ترسل مساعدات لليمن
» "القومية للأنفاق" تعلق على الهبوط الأرضي بسفارة البحرين
» وزير الرى يبجث تنفيذ أساليب الري الحديث
» كورونا لا ينتقل من الأمهات إلى الأطفال حديثي الولادة
» مقنل 277 عنصرًا حوثيًا خلال 13 يومًا
» انفجار يهز بغداد
» أمريكا.. نحو نصف مليون إصابة بكورونا في ولاية فلوريدا
» يضع السم لصديقته لأنها لم تشتر له «بلايستيشن» في عيلاد ميلاده
» تحطم مروحية في إنجلترا ونجاة طاقمها بأعجوبة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية