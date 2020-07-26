"ميدو" يفاجئ الجميع باتخاذه "أهم قرار في حياته" وزوجته ترد

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مفاجئة

فاجأ أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، متابعيه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بإعلان اتخاذ ما وصفه بـ «أهم قرار في حياتي».

وقال «ميدو»، في تغريدة على حسابه: «النهارده أخدت أهم قرار في حياتي...هقولكوا عليه لما أنفذه فترة طويلة إن شاء الله».

وعلقت زوجة نجم الزمالك السابق يسرا الليثي على تغريدة «ميدو» بثلاث قلوب.

ولم يوضح "ميدو" طبيعة القرار الذي اتخذه وأعلن عنه بشكل مفاجئ دون الحديث عنه، لكن كلامه يأتي بعد الهجوم الذي شنه مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عليه.

وقال «عبد الغني»،  خلال تصريحات له: "على ميدو التركيز فى حياته بلاش يتكلم فى حاجة مش فاهمها عايز يبقى مدرب ولا مقدم برامج ولا رجل أعمال ولا عضو فى نادى مش عارف هو عايز ايه".

وأضاف: "ميدو درب الإسماعيلي معملش حاجة مع الزمالك معملش حاجة ومصر المقاصة نفس الأمر وقالك هوصل بيهم كأس عالم للأندية وفشل فشلا ذريعا ومشى ومعملش أي شيء يذكر".

واختتم البلدوزر بحديثه إلى ميدو، قائلا: "ياريت يا ميدو تروح تقعد فى الجونة شوية مع نفسك وتعيد حساباتك من جديد علشان تطلع بحاجة صح فى حياتك العملية".



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