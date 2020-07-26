» صدمة قوية لنجم الأهلي المصري في السعودية

تعرض المهاجم المغربي وليد أزارو المعار من الأهلي المصري إلى نادي التفاق السعودي إلى صدمة قوية.







جاء هذا بعد أن وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن القائمة السوداء للاعبين، لمنع أندية المملكة، من التفاوض معه، بعد رفضه تمديد عقده مع فريق الاتفاق إلى نهاية الموسم.

وسيكون المهاجم المغربي أول المحترفين الأجانب الذين يشملهم قرار اتحاد القدم السعودي بمنع أي فريق في السعودية من التفاوض أو الدخول في عقد جديد مع أي لاعب غير سعودي، يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم الجاري.

وكان أزارو قد غادر إلى المغرب، بعد أن رفض تمديد عقده مع الاتفاق، لعدم تلبية إدارة النادي طلبه بإلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا.

وانضم المغربي إلى نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، قادما من الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك أزارو مع الاتفاق في 8 مباريات، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قبل توقفه، في مارس الماضي بسبب الوباء.