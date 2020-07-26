فيديو.. جنوب إفريقيا تعيد اعتقال 68 هاربًا من السجن

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قالت حكومة جنوب إفريقيا، إن جميع السجناء الـ 68 الذين فروا من أحد السجون بالقرب من كيب تاون يوم الجمعة أعيد اعتقالهم.

وبعد مطاردة استمرت يومين، تم القبض على السجناء الفارين من سجن مالمسبوري، بعد أن تغلبوا على الموظفين خلال جلسة تمرين.

وقالت السلطات، إنهم احتجزوا بعد ذلك ثلاثة ضباط في زنزانة قبل إطلاق سراح سجناء آخرين والهروب فوق سطح. 

لكن تقارير سابقة قالت إن السجناء فروا أثناء نقلهم إلى المحكمة للمحاكمة، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).



وتم تصوير عملية الهروب من قبل قائد سيارة. 

وقال بيان صادر عن إدارة السجون بجنوب أفريقيا الجمعة، إن 20 ضابطًا فقط كانوا في الخدمة للإشراف على 451 من نزلاء السجن.

وأضافت أن "الهاربين تغلبوا على مسؤولي السجن، وأخذوا المفاتيح واحتجزوا ثلاثة مسؤولين في زنزانة وفتحوا زنازين أخرى قبل أن يهربوا من المدخل الرئيسي وفوق السطح.

وأصيب تسعة من ضباط السجن بجروح طفيفة وكدمات خلال الحادث.

وشكر وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، المواطنين على تقديم "معلومات مهمة" أدت إلى الاعتقالات. ونقل عنه موقع "نيوز نيوز" المحلي قوله إن الفارين سيعاقبون على أفعالهم.

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