  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:40 م
Advertisements
بحث متقدم
الفيديو

فيديو: لحظة إنقاذ طفلين حاصرتهما النيران داخل الشقة

توني بلير: المسلمون يتعاطفون مع "داعش"

موجة ثانية لكورونا ثير الرعب ببريطانيا.. بلير: يجب أن نستعد للأسوأ

هذا آخر ما قاله " مرزوق الغانم" عن صحة أمير الكويت

«هذا ما أخبرونا به».. مرزوق الغانم يكشف تطورات صحة الأمير

ارشيفية

دبي.. حفل زفاف يتحول لكارثة تصدم الجميع

لحظة صفع الكويتي الشاب المصري

ضرب وإذلال.. فيديو لمصري في الكويت يثير غضب عارم

احمد سعد وخطيبته

سمية الخشاب ترد على خطوبة أحمد سعد بـ«4 كلمات»

الصحة السعودية- كورونا

لأول مرة.. السعودية تسجل تراجعًا قياسيًا في إصابات كورونا

تاج الدين

مستشار الرئيس يوجه تحذيرا مهما بعد انخفاض إصابات كورونا

صلاح

5 أندية تراقب "صلاح" بعد الرحيل عن ليفربول

صورة مسيئة لأمير الكويت.. والديوان الأميري يرد

صورة مسيئة لأمير الكويت.. والديوان الأميري يرد

بمدن شرق القاهرة..

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لتسعير متر البناء مقابل التصالح

الحياة السياسية

البرلمان
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لتأجير مقر الجامعة العربية

#

فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن الطلاب المغتربين

#

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بعد اختفاء الكمامات وأدوات التعقيم

#

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة و اللواء محود شعراوى وزير التنمية المحلية مطالبهم بإعادة النظر فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة و الشروق و بدر).

 وقال  حجازى فى بيان صحفى له : تؤكد المستندات الرسمية الصادرة بتلك المدن ارتفاع العديد من تسعير قيمة المتر المسطح بالعديد من المناطق بمدن شرق القاهرة الثلاثة عن مثيلتها داخل نفس المحافظة (محافظة القاهرة) كما هو وارد فى قرار محافظ القاهرة رقم 3967 لسنة 2020 و المنشور بالعدد 153 من جريدة الوقائع المصرية فى 7 يوليو 2020 دون وجود اية اسباب واضحة ومبررة من اجهزة تلك المدن الثلاثة عن تلك الفروق الضخمة فى تسعير المترالمسطح.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أنه من الملاحظ ايضا الفارق الضخم فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة و الشروق و بدر) بماهو مدون فى قرارات محافظ الجيزة ارقام 8170 و 8171 لسنة 2019 و المنشوره بالعدد 290 فى 25 ديسمبر لسنة 2019 ، خاصة فى ارقام قيمة المتر المسطح مقابل التصالح (السكنى والتجارى) ، كما ان التسعير بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة والواردة فى تلك القررات السابق الاشارة اليها اقل بكثير من مثيلتها بمدن شرق القاهرة.

 وتابع: حق الحكومة فى تحصيل الرسوم و زيادة موارد الموازنة العامة للدولة لاجدال فيه ، ولكن المساواة العادلة بين كافة المناطق داخل محافظات الجمهورية يجب ان تقوم على المقارنة العادلة بين الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية القاطنة لمناطق المحافظة الواحدة ، مطالبا ان تكون الرسوم عادلة عند مقارنة المناطق بالمحافظات طالما تشابهة الطبقات الاجتماعية و الاقتصادية القاطنة ، بحيث تطبق  العدالة عند تحصيل الرسوم التى تفرضها الحكومة يجب ان تكون بعيده كل البعد عن ايه اسس غير علمية او  غير منطقية.

واختتم :وبناء عليه، أدعو رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، سيادتكم تحويل طلبى هذا الى اللجان المختصة.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يضع السم لصديقته لأنها لم تشتر له «بلايستيشن» في عيلاد ميلاده
» تحطم مروحية في إنجلترا ونجاة طاقمها بأعجوبة
» الشرطة تقبض على طفل تحت تهديد السلاح بسبب مسدس لعبة
» القضاء الادارى يقبل طعن الاعلامي محسن داود
» صدمة.. مصاب بـ«كورونا» يغتصب فتاة داخل الحجر الصحي
» وفاة إعلامي شهير بشكل مفاجئ والرئيس ينعيه
» الكويت.. حجز أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر
» توافد كبير لأعضاء الزمالك على الجمعية العمومية
» الأهلى يقترب من حسم صفقة رمضان صبحى
» فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن بطل الدورى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية