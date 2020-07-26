ناشطة سعودية تفضح هؤلاء: «يرسلون أعضائهم الذكورية»

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هند القحطاني
هند القحطاني

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فضيحة

صور

سعودية

هند القحطاني

قررت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا ?هند القحطاني، فضح الرجال الذين يرسلون إليها صور ومقاطع مخلة بالآداب لهم، دفاعًا عن نفسها بعد الهجوم عليها بسبب نشر تعليق خارج على صفحتها، من قبل أحد متابعيها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت في فيديو لها، أنها فوجئت بكم كبير من الاتصالات والرسائل يطالبونها بحذف هذا التعليق وبالفعل قامت بذلك .

وأكدت القحطاني من خلال فيديو نشرته: "الكذابين فقط هم من يتهموني بتعمد نشر التعليق الخارج فقط لأنهم يصعب عليهم تصديق أحد. ويقولون أصلها متعمدة ومسوية نفسها بالخطأ. ليش وأنا إيه مصلحتي أني أنزل الكلام القذر هذا.. وبعدين تعاتبوني أنا طب وهذا القذر المفروض هو اللي تلقى عليه الملامة ".

وأضافت :"ليتكم تشوفون.. أقسم بالله بعضهم يرسل صور عوراتهم.. يعني انتوا مستغربين وما أدري ايش في ناس قذرين لأبعد الحدود.. بعضهم حتى غبي يرسل على الايميل يعني أسرع وسيلة للقبض عليه".


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