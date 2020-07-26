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صدمة.. مصاب بـ«كورونا» يغتصب فتاة داخل الحجر الصحي

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محمد فضل- متابعات

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اغتصاب

مصاب

كورونا

حجر صحى

في واقعة صادمة، أقدم شاب مصاب بفيروس كورونا على اغتصاب فتاة قاصر، داخل الحجر الصحي.

وأعلنت الشرطة الهندية عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 14 عاما للاغتصاب في مركز علاج “كوفيد 19” بمدينة دلهي .

وقال بارفيندر سينغ، نائب مفوض شرطة دلهي الإضافي، إن المغتصب عمره 19 سنة، وكان هو والفتاة المغتصبة يتعالجان في مركز العلاج من الوباء بالعاصمة الهندية .

وأضاف: “لم يكن الاثنان يعرفان بعضهما البعض من قبل، وحدث الاغتصاب في منطقة منعزلة بالمركز، وقد ساعد الشاب في جريمته شاب آخر يبلغ من العمر 20 عاما ”.

وثبت أن المشتبه به والضحية كانا مصابين بفيروس كورونا، وكانا مرضى في مركز رعاية سردار باتل كوفيد، الذي يضم 10000 سرير في تشاتاربور بجنوب المدينة .

وسجلت الشرطة الحادثة لأول مرة في 16 يوليو، عندما أبلغت عائلة الفتاة عن الاغتصاب المزعوم .

وأضاف سينغ أن الفتاة زعمت أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما وثق عملية الاغتصاب على هاتفه. ونحن نحقق في ذلك، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب.


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