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تداول صورة مثيرة للجدل لزوجة «عثمان بن أرطغرل»

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الفنان التركي وزوجته
الفنان التركي وزوجته

محمد فضل

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زوجة

عثمان بن أرطغرل

صورة مثيرة

فهرية أفجين

يحظى الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، بطل المسلسل التاريخي التركي «المؤسس عثمان»، والذي يجسد فيه شخصية «المؤسس عثمان بن أرطغرل»، بمتابعة كبيرة في العالم سواء على المستوى الفني أو الاجتماعي، وهو ما يعكس اهتمام الجمهور بكل أخباره وأخبار زوجته النجمة التركية فهرية أفجين.

وانتشرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة قديمة لـ« أفجين»،? في مرحلة ما قبل الشهرة، وقد أشار أحد البرنامج التركية إلى أن "جمال فهرية المثير للاعجاب ليس طبيعياً ".

وأوضح مذيع البرنامج من خلال مقارنة بين صورها القديمة والحالية، أنها أجرت تجميلاً لأنفها وذقنها .

وذكر موقع "Magazin Hayati" ، أن فهرية أجرت عملية جراحية في عينيها لتفتيح لونهما ليكون بنياً فاتحاً، إلا أن مخرج تركي نكر الأمر وأكد أن لون عينيها هو أخضر بندقي، ويتغيّر بحسب الضوء وزاوية التصوير واللقطة إن كانت قريبة أو بعيدة، فكلما ابتعدت الكاميرا تظهر العينان بلون بني أقرب الى لون القهوة .


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