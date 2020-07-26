» وفاة إعلامي شهير بشكل مفاجئ والرئيس ينعيه

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وفاة

الرئيس

إعلامي

أعلنت وسائل إعلام عن وفاة إعلامي شهير بشكل مفاجئ، ما سبب صدمة لدى محبيه وعائلته.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت عائلة مقدم البرامج الأمريكي الشهير ?ريجيس فيلبين? يوم أمس السبت وفاته في الـ24 من الشهر الجاري عن عمر يناهز الـ 88 عامًا .

ونعاه الرئيس الأميركي ?دونالد ترامب? عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"أحد عظماء تاريخ التلفزيون، لا بل انتقل ريجيس فيلبن إلى ما هو أكبر من التلفاز في عمر 88. لقد كان شخصًا رائعًا وصديقي. ظل يقول لي أن أترشح للرئاسة. يحمل الرقم القياسي في عدد مرات البث التلفزيوني المباشر، وقد حققه بشكل جيد. ريجيس، نحن نحبك ".

كان فيلبين واحدًا من أكثر مُقدّمي التلفزيون المحبوبين في أمريكا، مع مهنة متألقة امتّدت لأكثر من ستة عقود، فكان النجم مقدمًا أساسيًا في التلفزيون الصباحي لجيلٍ بأكمله، وشارك في استضافة برنامج Live ! على قناة ABC من عام 1985 حتى تقاعده في عام 2011، كما استضاف برنامج مُسابقات "من سيربح المليون" بنسخته الأمريكية والموسم الأول لـ America's Got Talent .



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