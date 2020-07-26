5 أندية تراقب "صلاح" بعد الرحيل عن ليفربول

26 يوليه 2020 - 02:32 م

منح الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الضوء الأخضر للأندية المهتمة بالحصول على خدماته، بعد أن ألمح بإمكانية الابتعاد عن قلعة "أنفيلد"، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب مصري يرفع لقب البريميرليج مرتين.

وجاء في مرتبة الأندية المهتمة بضم "صلاح"، فريق يوفنتوس الإيطالى، الذي قام بأكثر من محاولة في وقت سابق، للتعاقد مع صلاح، مقابل التنازل عن باولو ديبالا، إضافة إلى مقابل مادي قيمته 40 مليون يورو، لكن تمسك اللاعب وبطل إنجلترا بالبقاء، حال دون إتمام الصفقة.

وجاء في المرتبة الثانية باريس سان جيرمان الفرنسى، الذي بات على موعد مع فقدان أهم عناصره الممثلة في كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، لارتباطهما بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة، واحتدام أزمتهما مع إدارة النادي الباريسي، إذ يعتبر توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان، أن صلاح سيكون البديل الأنسب لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي، خاصة أن الدوري الفرنسي سيكون تجربة جديدة على الفرعون، لمنحه فرصة جديدة لوضع بصمته في جميع المسابقات الأوروبية.

الغريمان التقليديان، ريال مدريد وبرشلونة، ضمن قائمة الأندية التي وضعت محمد صلاح في دائرة اهتمامها، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه قطبي الكرة الإسبانية على مدار الفترة الماضية، ليصبح صاحب الـ28 عاماً، ضمن خطة الإنقاذ التي يضعها الثنائي الإسباني، إذ أن برشلونة في طريقه إلى فقدان لويس سواريز وأنطوان جريزمان، الأمر ذاته بالنسبة للملكي الذي يبحث عن بديل مناسب لجاريث بيل.

كما ارتبط اسم محمد صلاح ببايرن ميونخ "بطل الدوري الألماني"، من أجل تأمين صفوفه من الرحيل المحتمل للبولندي، روبيرت ليفاندوفسكي، خاصة أن اللاعب يمثل جزءا هاما من القوة التهديفية للفريق، ما جعل الإدارة تبحث عن لاعب لديه قدرة وسجل تهديفي جيد لتعويض الخسارة التي ستلحق به مع رحيل النجم البولندي.