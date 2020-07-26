» فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى

عبد القادر وحيد
نشرت وكالة شهاب مقطع فيديو لطلاب كلية الطب بجامعة القدس وهم يؤدون القسم الطبي.
وعلقت الوكالة على مقطع الفيديو بالقول :" شاهد طلاب كلية الطب في جامعة القدس يؤدون القسم الطبي في المسجد الأقصى المبارك" .
وبحسب الفيديو يظهر الطلاب وهم يرددون صيغة القسم المهني :" نقسم أننا نحفظ للناس كرامتهم ونستر عورتهم، وأكتم سرهم".
وجاء في صيغة القسم أيضا: " وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والخاطيء والصديق والعدو".
#شاهد طلاب كلية الطب في جامعة القدس يؤدون القسم الطبي في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/9ZVIwUcxKU— وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 26, 2020
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