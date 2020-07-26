  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:54 م
Advertisements
بحث متقدم
دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

أحدث إحصائية.. أكثر من 16 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى

الصفحة الأخيرة

فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى
فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

#

طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق

#

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

#

وفاة أستاذ طب الإسكندرية إثر إصابته بفيروس كورونا

القسم

المسجد الأقصى

طلاب

الطب

جامعة القدس

نشرت وكالة شهاب مقطع فيديو لطلاب كلية الطب بجامعة القدس وهم يؤدون القسم الطبي.

وعلقت الوكالة على مقطع الفيديو بالقول :" شاهد طلاب كلية الطب في جامعة القدس يؤدون القسم الطبي في المسجد الأقصى المبارك" .

وبحسب الفيديو يظهر الطلاب وهم يرددون صيغة القسم المهني :" نقسم أننا نحفظ للناس كرامتهم ونستر عورتهم، وأكتم سرهم".

وجاء في صيغة القسم أيضا: " وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والخاطيء والصديق والعدو".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. طلاب كلية الطب بالقدس يؤدون القسم الطبي بالمسجد الأقصى
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن بطل الدورى
» الصحة تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا
» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"
» نادر جدا.. فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما
» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة
» لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام
» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية