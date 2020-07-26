دولة عربية تعلن إقامة صلاة العيد بجميع المساجد

26 يوليه 2020 - 01:38 م

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم (الأحد)، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.









وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.







