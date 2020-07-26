دولة عربية تعلن إقامة صلاة العيد بجميع المساجد

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الاردن

صلاة العيد

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في الأردن اليوم (الأحد)، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن صلاة عيد الأضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.


ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصاً على السلامة العامة في ظل انتشار وباء «کورونا».

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