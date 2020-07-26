» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن بطل الدورى

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تقيم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، احتفالية خاصة للفريق بطل مسابقة الدورى هذا الموسم وتسليمه درع بطولة الدوري داخل الملعب كما كان يحدث من قبل، أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويحضر مسئولو اللجنة تنظيم حفل داخل الملعب للفريق البطل لتسليم الدرع ومجلس إدارة النادي بطل الدوري، على أن تتم إقامة احتفالية بعد ذلك لتكريم جميع الفائزين سواء بالدوري أو كأس مصر أو كأس الأفضل.

جدير بالذكر أن السنوات الأخيرة لم تشهد تسليم درع البطل داخل الملعب وإقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق لتكريم الفريق البطل وأفضل لاعب وحارس مرمى وأفضل حكم وأفضل لاعب صاعد.


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