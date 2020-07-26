أحدث إحصائية.. أكثر من 16 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

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فيروس كورونا



تم تسجيل أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد رسمياً حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أمربكا اللاتينية والكاريبي، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً لمصادر رسمية اليوم (الأحد).


وأُعلن عن 16 مليوناً و50 ألفاً و223 إصابة بينها 645 ألفاً و184 وفاة على الأقل. وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ سجّلت 4 ملايين و178 ألفاً و21 إصابة بينها 146 ألفاً و460 وفاة، تليها منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (4 ملايين و328 ألفاً و915 إصابة، و182 ألفاً و501 وفاة)، ثم أوروبا (3 ملايين و52 ألفاً و108 إصابات، و207 آلاف و734 وفاة).


ويواصل تفشي الوباء تسارعه، إذ تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين إصابة منذ يوليو، أي ما يعادل ثلث مجموع الإصابات منذ ظهر «كوفيد - 19».


وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم تسجيل أكثر من 5 ملايين إصابة في كلٍّ من الأسابيع الخمسة الماضية، أُعلن عن 280 ألفاً منها يوم 24 يوليو وحده.


وتعد بلجيكا البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنةً بعدد سكانه، حيث توفي 85 شخصاً من كل 100 ألف، تليها بريطانيا (67) وإسبانيا (61) وإيطاليا (58) والسويد (56).


ويعد ارتفاع الأعداد مقلقاً على وجه الخصوص نظراً إلى أن الحصيلة المبنية على أرقام تجمعها وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات المحلية ومعلومات منظمة الصحة العالمية، لا تعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات.


ولا يجري العديد من الدول فحوصاً إلا للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة أو تلك التي تعد الأخطر، بينما لا تملك دول أخرى إلا إمكانيات محدودة لإجراء فحوص.

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