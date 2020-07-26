الصحة تكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا

26 يوليه 2020 - 01:00 م

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والعلماء تترقب الوضع، ويجب علينا أن نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، منوها بأنه لا يوجد دليل علمي يؤكد ضرورة حدوث موجة ثانية.









وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه لم نكن نتوقع أن يكون هناك وباء أو إصابات كثيرة، فبالتالى من الغباء ألا نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، ولكن لا يوجد دليل علمى مؤكدة بحتمية الحدوث، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.





وتابع أنه يجب الإسراع فى إنتاج لقاح للفيروس، لذلك تتسارع الدول على إنتاج اللقاح وبدء التجارب السريرية، مضيفًا أنه لن يحدث أن نصل إلى مرحلة صفر إصابات، حيث إن فيروس كورونا لن يموت، ولكن انتشاره سيبدأ يقل، متوقعا أن تسجل مصر في منتصف شهر سبتمبر المقبل صفر إصابات شديدة.







