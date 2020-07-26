» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"

محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وفاة أنطون هودايف طبيب المنتخب الأول نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأصدر الاتحاد بيانا رسميا أكد خلاله وفاة أنطون هودايف صاحب الـ 48 عاماً طبيب المنتخب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد فى بيانه: "نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته".
تابع بيان الاتحاد الأوكراني، "جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن بالغ".
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