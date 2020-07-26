  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:17 م
Advertisements
بحث متقدم
الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

وفاة مسئول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

#

صورة مرعبة لجسد رجل مفتول العضلات بعد إصابته بـ"كورونا"

#

وفاة مصارع سومو ياباني بعد إصابته بفيروس كورونا

#

مؤثر.. وفاة زوجين بفارق 24 ساعة بعد إصابتهما بـ كورونا

وفاة

طبيب

فيروس

منتخب

كورونا

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وفاة أنطون هودايف طبيب المنتخب الأول نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد بيانا رسميا أكد خلاله وفاة أنطون هودايف صاحب الـ 48 عاماً طبيب المنتخب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد فى بيانه: "نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته".

تابع بيان الاتحاد الأوكراني، "جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن بالغ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"
» نادر جدا.. فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما
» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة
» لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام
» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك
» شاشة عملاقة لعرض أغنيته بدبي.. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا
» فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية