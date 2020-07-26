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لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام

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لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام
لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام

عبد القادر وحيد- متابعات

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فيديو فاضح

طالب جامعى

بولونيا الشمالية

ساحة ماجيوري

في واقعة غريبة أقدم طالب جامعي إيطالي يدعى "كارلو فيريتي"، على عرض فيلم فاضح على شاشة كبيرة فى الساحة الرئيسية لمدينة بولونيا الشمالية.

وقام الطالب الجامعي باستخدام جهاز كمبيوتر محمول وجهاز عرض صغير لعرض فيلم "المعلم الخاص"، وهو فيلم للكبار من الثمانينيات، على شاشة في ساحة ماجيوري.

وبحسب ما نشرته تقارير صحفية، فإن البث تم لمدة 15 دقيقة،  حيث تم قطع المشهد بعد وقت قصير من وصول الشرطة، بعد أن أبلغت عنه امرأة مسنة.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية إنه تم تغريمه، حيث سيقوم  بدفع 3300 يورو.

ودافع الطالب فيريتى، عن نفسه قائلا، إنه شاهد الفيلم الفاضح مع أصدقائه وبعض كبار السن الذين شكرونى على العرض الرائع.


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