» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة

26 يوليه 2020 - 12:35 م

كشفت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، مزاعم بعض التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تزوجت في حياتها 15 مرة.







وأكدت أنها تزوجت 10 مرات فقط، بما فيهم زوجها الحالي، مدير التصوير، هيثم زنيتا، بحسب موقع "العربية".





وكانت غادة عبد الرازق أعلنت في شهر مايو أعودتها لطليقها هيثم زينتا، بعد انفصال استمر 6 سنوات.





وقالت غادة في تصريحات إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل "سلطانة المعز"، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.



