  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:15 م
Advertisements
بحث متقدم
الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

ماذا قالت إسرائيل عن " توفيق الحكيم" في ذكرى وفاته

ماذا قالت إسرائيل عن "توفيق الحكيم" فى ذكرى وفاته

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو

حمو بيكا يتعثر في نطق رونالدو: والله مهقول غيرها

مجدى عبد الغنى: القمة فى موعدها

البلدورز يفتح النار على ميدو: بلاش تتكلم فى حاجة مش فاهمها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

داخل ملهى ليلي

داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يوجه الجهات الحكومية لتنفيذ مقترح لولي العهد

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

الري: مخزون السد العالي مطمئن لا داعي للقلق

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

تفاصيل مثيرة من البابا تواضروس عن تجريد أحد الكهنة

بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج

قضايا وحوادث

سقوط سائق بحوزته لحوم حمير لبيعها للمواطنين
سقوط سائق بحوزته لحوم حمير لبيعها للمواطنين

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة في مصنع بسطرمة بالجيزة

#

ضبط 14 طن زيت فاسد في الجيزة

#

وتحرك عاجل من "الخطيب".. تحريض ضد بعثة الأهلى بالسودان

منزل

سوهاج

لحوم حمير

نصف طن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، عن ضبط 500 كيلو لحوم حمير في حملة علي منزل جزار بقرية الحواويش قبل بيعها للمواطنين في موسم عيد الأضحى.
وتبين من التحريات أن الجزار اتخذ من منزله وكرا لذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والتحفظ علي كميات اللحوم المضبوطة.

وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، في بيان أصدره اليوم انه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين.

وضمت أشرف على، رئيس قرية الحواويش، والدكتور احمد حمدى، مدير إدارة المجازر، والدكتور طارق لطفي، مدير الإدارة البيطرية بأخميم وبالاشتراك مع مركز شرطة أخميم بقيادة الرائد  أحمد حسام، معاون مباحث مركز شرطة أخميم.

وتم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهم.

وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بعد إصابته بـ "كورونا"
» نادر جدا.. فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما
» غادة عبد الرازق تكشف حقيقة زواجها 15 مرة
» لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام
» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج
» رفضوا تزويده بالوقود.. فأطلق عليهم الكوبرا
» وفاة خامس حالة بسبب الخمور المغشوشة بدولة خليجية
» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك
» شاشة عملاقة لعرض أغنيته بدبي.. محمد رمضان: ثقة في الله نجاح
» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا
» فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية