» بالصور.. ضبط نص طن لحوم حمير في منزل جزار بسوهاج

26 يوليه 2020 - 11:40 ص

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم في سوهاج، عن ضبط 500 كيلو لحوم حمير في حملة علي منزل جزار بقرية الحواويش قبل بيعها للمواطنين في موسم عيد الأضحى.





وتبين من التحريات أن الجزار اتخذ من منزله وكرا لذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والتحفظ علي كميات اللحوم المضبوطة.





وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، في بيان أصدره اليوم انه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين.





وضمت أشرف على، رئيس قرية الحواويش، والدكتور احمد حمدى، مدير إدارة المجازر، والدكتور طارق لطفي، مدير الإدارة البيطرية بأخميم وبالاشتراك مع مركز شرطة أخميم بقيادة الرائد أحمد حسام، معاون مباحث مركز شرطة أخميم.





وتم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهم.



