الطفل" صابر" يشعل مواقع التواصل وشيخ الأزهر يتدخل

26 يوليه 2020 - 11:35 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" فيديو لطفل يدعى "صابر" يعبر فيه عن أمنيته بالعودة للمدرسة بعد الخروج منها بالصف الرابع الابتدائي للعمل والإنفاق على أسرته بعد وفاة والده.









وفي استجابة سريعة وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القائمين على بيت الزكاة والصدقات المصري، ببحث حالة الطفل صابر والتكفل بعودته للدراسة على نفقة الأزهر الشريف.









كما وجه شيخ الأزهر، بعمل إعانة شهرية للطفل وأسرته دعما له وتحقيقا لأمنيته، في إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر الأكثر احتياجًا.







