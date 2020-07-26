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احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

الحياة السياسية

احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو
احتجاجات بالآلاف.. إسرائيليون يرفعون علم فلسطين أمام منزل نتنياهو

عبد القادر وحيد

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الآلاف

الاحتجاجات

العلم الفلسطيني

منزل نتنياهو

واصل المتظاهرون احتجاجهم أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قامت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، باعتقال عشرات المتظاهرين من أصل 5 آلاف.

وقام أحد المتظاهرين برفع علم إسرائيلي بألوان العلم الفلسطيني، في استئناف المظاهرات ضد نتنياهو التي تقوم كل يوم سبت ضد وقائع فساده، مطالبينه بالتنحي .

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة المتظاهر  رافع العلم الفلسطيني، حيث أُطلق سراحه بعد موافقته على تسليم العلم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن متظاهر أصيب بجروح طفيفة في طعنة بالرقبة، في مواجهة بين نشطاء حراك الأعلام السوداء المناهضة لنتنياهو، ونشطاء يؤيدونه.

بينما اقترح رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مبادرة لتشكيل حكومة طوارئ قومية تستثني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتصب اهتمامها على الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وتستمر التظاهرات، بسبب طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية، فضلا عن احتجاجات مناهضة للفساد.


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