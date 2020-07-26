» حقيقة شطب عضوية «أحمد عيد» من الزمالك

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كشف الإعلامي أحمد جمال حقيقة الأنباء التى ترددت عن قيام إدارة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك لاعب الفريق السابق من النادي.

وقال الإعلامي خلال برنامجه "زملكاوي" على قناة "الزمالك" بأن الزمالك لم يشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك مؤكدين أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

ومن جانبه قال عبد الملك إنه تفاجأ بنبأ شطب عضويته مشيرا إلى أنه يشكر الزمالك على توضيح الأمر.

وقال اللاعب إن هناك من يحاول إشعال أزمات فى النادي خاصة أنه دائما ما يفجر العديد من الحقائق بخصوص أحقية الزمالك فى الحصول على لقب نادي القرن بدلا من الأهلي وهو ما يثير غضب البعض على حد وصفه.


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