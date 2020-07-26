» الزمالك يواجه وادى دجلة وديا

26 يوليه 2020 - 09:53 ص

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أمس السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يوما وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف.