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فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء

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فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء
فوائد تفوق الخيال.. شعر الإنسان بعد الحلاقة منقذ الكوكب من هذا الشيء

عبد القادر وحيد- متابعات

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دراسة

الحلاقة

شعر الإنسان

امتصاص الزيت

أجرت جامعة سيدني للتكنولوجيا  في أستراليا  دراسة جديدة، عن وجود فائدة سحرية للشعر بعد الحلاقة.

وبحسب  الدراسة فإن شعر الإنسان المجموع من مصففي الشعر بالإضافة إلى شعر الكلاب يمكن أن تلعب دورا بديلا للمواد الصناعية التي تستخدمها مؤسسات النفط أو المؤسسات البيئية بهدف تنظيف انسكابات النفط الخام.

وذكرت سبوتنيك أنه بحسب الدراسة المنشورة في "يورو نيوز"، أنشأ الفريق العلمي المشرف على الدراسة حصائر ملبدة من فرو الكلاب وشعر الإنسان كنماذج أولية مستدامة.

وقارن الفريق العلمي في قدرة هذه الحصائر على امتصاص الزيت بمنتجين متاحين تجاريا: قماش بلاستيكي (بروبيلين) وطحالب، وتم بعد ذلك استخدام النفط الخام لمحاكاة حوادث الانسكاب على ثلاثة أنواع من الأسطح الأرضية: الأسطح الصلبة غير المسامية، والأسطح شبه المسامية، والرمل.

وأوضحت الدراسة أن الفريق العلمي وجد نتائج مدهشة حيث أكدت الأبحاث أن قدرة الحصائر المصنعة من شعر الإنسان أو فراء الكلاب أكبر بكثير من قدرة المواد المصنعة على امتصاص النفط الخام المنسكب.

وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها من حيث مقارنة المواد ذات الأصل الطبيعي مع الصناعي من حيث القدرة على امتصاص الانسكابات النفطية.

يذكر أن الانسكابات النفطية تسبب أضرارا طويلة الأمد لكل من المجتمع والبيئة، بسبب السموم الموجودة في النفط أو الزيوت والتي تلوث التربة وتهدد بتلوث المياه الجوفية، مما يعني أن التأثيرات تبدو أبعد بكثير عن مجرد كونها كارثة محلية.

كما تؤدي حوادث التلوث الناتجة عن الانسكابات النفطية بسبب تسرب النفط من السفن في البحار والمحيطات لقتل مساحات هائلة من البيئة المائية، وتتسبب على كوكب الأرض بخسائر كارثية.


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