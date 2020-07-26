داخل ملهى ليلي.. فيديو يهز دولة عربية

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داخل ملهى ليلي
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لبنان

رقص

ملهى ليلى

تابوت

تسبب مقطع فيديو داخل ملهى ليلي في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وكانت قناة الغد قد بثت مقطع الفيديو، الذي يظهر قيام 4 أشخاص أفارقة بإدخال تابوت والرقص به داخل الملهى وسط العامة، ما دفع إلى استياء العديد من اللبنانيين.

وعلقت إحدى الناشطات البنانيات على مقطع الفيديو بالقول : " هيدا مش حرية، هيدا اسمه استهتار وعدم مسؤولية، الحرية بتيجي بالفهم والاحترام".

بينما أعرب آخر عن غضبه بسبب الفيديو :" إذا ما بتخجل افعل ما شئت، ما في تعبير مناسب لا الشباب المبسوطين".

وتساءل أحد النشطاء: "  هل يعقل هذا في زمن الكورونا والجوع؟، ما فارقة معهم والله، حرام صحيح.. الحرية حلوة بس في الوقت المناسب".

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه  لبنان أزمة اقتصادية خانقة جراء تدهور العملة المحلية مقابل الدولار.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، قد أكد خلال زيارة له أمس الأول الجمعة، أن لبنان على حافة الهاوية، وأنه لا بديل عن تطبيق برنامج بإشراف صندوق النقد الدولي لخروج البلاد من أزمتها.

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