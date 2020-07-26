تعرف على أسعار الدولار في تعاملات اليوم

26 يوليه 2020 - 09:35 ص

تستعرض المصريون متوسط سعر الدولار في تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020، في بعض البنوك.

ففي بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع .

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع .

فيما سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.