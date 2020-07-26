أول تعليق من مرتضى منصور على تصريحات فاروق جعفر

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المصريون ـ متابعات

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قال المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك إن فاروق جعفر مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس في فيلمه الشهير «أرض النفاق»، مؤكدا أن فاروق جعفر تعاطى حبوب الشجاعة والصراحة مثل فؤاد المهندس، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل لا تعبر إلا عن وجهة نظره الشخصية فقط ولا تعبر عن نادي الزمالك تماما.
وأبدى رئيس القلعة البيضاء، استياءه من الحملة الشرسة التي تعرض لها جعفر على مواقع التواصل الاجتماعي من قلة مأجورة من الكتائب الإلكترونية التابعة للنادي الأهلي، حسب وصفه، والتي اختزلت تصريحات جعفر عن واقعة محددة تعرض لها دون أن يكشف عنها وقاموا بتعميمها على العديد من الاندية ومنتخب مصر.

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