» أحمد عيد عبدالملك يُكذب أحمد شوبير

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المصريون ـ متابعات

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نفى أحمد عيدعبدالملك، نجم الزمالك السابق، الخبر الذي أذاعه الاعلامي أحمد شوبير، بشأن شطب عضويته من نادي الزمالك.
وقال عبدالملك، خلال تصريحات لقناة الزمالك: «كان على أحمد شوبير الاتصال بي أو التواصل بمجلس إدارة الزمالك من أجل التأكد من هذا الخبر بدلاً من اذاعة شائعات».
وواصل: «الإعلام يضطهد الزمالك ويحاول هدم استقراره والزج باسمه في الأزمات بعد تحقيق لقبين في أسبوع واحد».
وأكمل: «شوبير طلبني في حلقة معه على الهواء ولكني رفضت الظهور معه».
وأنهى تصريحاته ساخراً: «أنا رميت قانل كتير إمبارح، وأكيد القنابل دي مأثرة».

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