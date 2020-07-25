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إصابة ابنة وزيرة الدفاع اللبنانية بفيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أعلنت زينة عكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني اللبنانية، إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشرت عكر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أنها أجرت وعائلتها فحوصات فيروس كورونا وتبين أنها سلبية، للمرة الأولى.
وأوضحت أنها أعادت الفحوصات نفسها بعد أيام، وتبين أن فحص ابنتها إيجابي، وفحوصاتها هي سلبية، وكذلك جاءت نتائج العاملين معها سلبية، أيضا، مشيرة إلى إيداع ابنتها الحجر.
وشددت وزيرة الدفاع اللبنانية على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية للحد من الخسائر الصحية.

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