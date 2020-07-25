الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت

فاروق جعفر يعتذر ويتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل
أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام
"أديب": مصر تريد اتفاق واضح وملزم وجيد لسد النهضة
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«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر
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