فاروق جعفر يعتذر ويتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل

26 يوليه 2020 - 12:20 ص

أكد فاروق جعفر لاعب الزمالك الأسبق أن فريقه والأهلي وباقي الأندية المصرية لم يدفعون أموالًا لأي حكم من أجل المكسب، وأنه لم ير ذلك.



الحكام الإفريقيون كانوا لا يتقاضون أموالًا مقابل ما يعرضوه من احتساب ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس.



وقال فاروق جعفر في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر": "لم أقل إن الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمحلة أو أي فريق دفع أموالًا لأي حكم من أجل المكسب، ولم أشهد أنهم تعاملوا مع أي حكم".



وتابع: "لم أقل إن الحكام الأفارقة كانوا يأخذون أموالًا مقابل احتساب ركلة جزاء أو طرد لاعب من الفريق المنافس، قلت إن الحكم الإفريقي دائمًا مع صاحب الأرض".



واستكمل: "أتحدث عن أشياء عشتها ولكن الناس تفهموا الأمر بشكل خطأ، كلامي عن الحكام ودورها في تعطيل الفرق المصرية أو فوزها".

وأضاف: "قبل ذلك كان قائد الفريق يتواجد في الاجتماع قبل المباريات لوجود مشاكل كثيرة بين الأندية، وكانوا يريدون القائد لتهدئة الأمور".



وأكمل: "جلست في مباراة واحدة عام 1979 وتم عرض مجاملة الزمالك ورفضت، وخسرنا هذا اللقاء".



وأوضح: "لا أعلم إذا كان يتم الاتفاق مع الحكام الآفارقة من أجل تسهيل أمور الأندية المصرية أو منتخب مصر، لم أحضر ذلك".



وأفاد: "إذا كان الفريق يحتاج الفوز بمباراة معينة يجب أن يتعامل مع الحكم بشكل احترافي ويحجز له في فندق 5 نجوم وليس 3، هذا ما كنت أقصده".



وأكد: "منتخب مصر صعد لكأس العالم عام 1990 بالجهد والعرق، اللاعبون والأجهزة الفنية".



واختتم: "أنا مصري وتهمني جدًا سمعة كل شخص على المستوى الدولى أو العربي".

















