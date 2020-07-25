» الكشف عن مفاجأة فى موقع حادث غرقى "الأدبية"

25 يوليه 2020 - 11:00 م

قال وائل توفيق رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن السبب وراء بعد جثة من الثلاثة الذين غرقوا أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، عن موقع الغرق بـ10 كيلو متر يعود إلى وجود جبل هذه المنطقة فى القاع يحدث تيارات دورانية شديدة جداً ، وتابع:"ومن المتوقع أن يتم العثور على الجثة الثالثة والأخيرة على بعد 20 كيلو من موقع الغرق".



وأضاف "توفيق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشاركة القوات البحرية فى عملية إنتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.



وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن اسماك البحر المتوسط متوحشة ومن الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال فى هذه المنطقة، وتابع:"ونظراً لقوت التيارات الشديدة فالجثمان هيتخبط وسط الجبال ويتجرح ويبقا زيه زى أى طعم".









