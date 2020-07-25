» نصائح هامة قبل شراء الأضحية وطريقة اختيارها

وجه الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، العديد من النصائح بشأن كيفية اختيار الأضحية ومواصفات اللحوم السليمة.



قال عادل في تصريحات إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه اليوم السبت الإعلامية شيرين عفت، على قناة DMC، إنه يجب شراء المواشي من مصدر موثوق منه أي لا يشتري من "شوادر الشارع" أو الباعة الجائلين بل من مصدر واضح يمكن أن يرجع إليه في حالة وجود مشكلة في الماشية التي اشتراها، موضحًا أنه يجب عمل فحص خارجي للحيوان للتأكد من أنه ليس مريضًا أو لديه عور أو عرج.

