أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام

25 يوليه 2020 - 11:30 م

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة دار الصفا السابق للأيتام عليه مخالفات، لكنه عاد مرة أخرى بحكم قضائي، مشيرة إلى أن «المجلس القديم لن بعود حتى لو معه حكم قضائي، وأن الحكم أحيانا يكون غير نهائي».



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات كل دور الأيتام.



وأوضحت أن مديرة التضامن موجودة داخل دار الأيتام للاطمئنان على الفتيات ولضمان عدم تعرض أحد لهم، مردفة: «لن أقبل بتهديد أو عنف على الفتيات لأنهم مسئولية وأمانة في رقبتي سأحاسب عليها».



وأضافت «حقهم عليا وأنا كفيلة بهم بعد ربنا ودول مش جايين من الشارع»، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ المسلك القضائي لحماية تلك الفتيات.









