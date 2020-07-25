"أديب": مصر تريد اتفاق واضح وملزم وجيد لسد النهضة

25 يوليه 2020 - 11:40 م

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدولة المصرية بلغت رئيس الاتحاد الأفريقي أنها تريد إتفاق ملزم بشأن سد النهضة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تريد إتفاق جيد بشأن سد النهضة، معقبا: "لا إتفاق أفضل من إتفاق سيىء، لقد صبرنا وتحملنا كثيرا من المواقف الأثيوبية المؤلمة"، مضيفا أن مصر تطلب شيىء عادل جدا.



ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الإدارة السودانية بدأ صوتها يعلو بشأن ملف سد النضهة، حيث أنهم يشعرون بتأثير من الملىء الأولي للسد.









