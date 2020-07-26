تعليق ناري من إبراهيم حسن على تصريحات فاروق جعفر

26 يوليه 2020 - 12:00 ص

علق الكابتن إبراهيم حسن، على تصريحات فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، بشأن مجاملة الحكام الأفارقة للفرق المصرية، وصعود كأس العالم 90، قائلا: "من الوارد أن يكون التعبير قد خان فاروق جعفر في حديثه".



وقال حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "الحديث يمس الفرق المصرية ومصر، إحنا تعبنا جداً عشان نصعد لكاس العالم ولا يجب التقليل من الإنجاز الكبير".



وأضاف الكابتن إبراهيم حسن: "جيل 90 كانوا يتدربون تدريبات شاقة أشبه بتدريبات الصاعقة، في ظل أن المرتبات كانت 500 و 600 جنيه في الشهر، جيل 90 كافح ووصل على حساب منتخب الجزائر وكان منتخباً قوياً للغاية، وبالتأكيد يوجد فساد بين حكام أفريقيا لأن حكام أفريقيا تكون كفتهم تجاه صاحب الأرض ويراعون الجمهور".

