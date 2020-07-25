» عروسان يفرضان على المدعوين ملابس الزفاف.. ويهددان الممتنعين

25 يوليه 2020 - 10:08 م

فرض عروسان زيًا صارمًا على المدعوين لزفافهما، وهددا بطرد أي شخص يرفض الالتزام به من الحفل.



وقالت إحدى المدعوات إنها دعيت لحفل زفاف ابن صديقها، لكنها صدمت بعد أن فرض العروسان قواعد لباس على المدعوين، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".



وكتبت المرأة عبر موقع "فيس بوك" معبرة عن استيائها من ذلك: "تلقينا دعوة لحضور حفل زفاف نجل أحد الأطباء الذين أعمل معهم. قالت إنه سيتم تطبيق قواعد اللباس بشكل صارم، والموجودة على موقع الزفاف".



وأضافت: "لقد ذهبت إلى الموقع وهذا هو الزي الخاص بهم ... للرجال: بنطلون بدلة فقط. لا بدلات رسمية، ولا بنطلون جينز، يجب أن يكون أسود أو كحلي. قمصان - زر أبيض لأسفل قمصان فقط. يجب ارتداء معاطف البدلة. لا رمادية. أسود أو كحلي فقط".



لكن القواعد أصبحت أكثر بساطة قليلاً بالنسبة للنساء، اللواتي سيضطررن إلى ارتداء فستان.



إذ جاء في الشروط الخاص بلباس النساء المدعوات: "للسيدات: فساتين فقط. "ليس حللاً أو بدلات. يجب ألا تكون الفساتين أطول من طول الركبة. لا يمكن أن تكون الفساتين بيضاء أو عاجية أو بيضاء بنقش زهري أو أسود أو بيج أو أسود بنمط أو بنفسجي أو أي ظل رمادي".



وأضافت المدعوة: "قال العروسات إن الزي سيطبق بصرامة ولن يتم قبول أي شخص لا يمتثل".



وحظي المنشور بانتشار واسع على "فيس بوك"، حيث رفض الكثير من المعلقين الالتزام بالقواعد. وقال أحدهم: "هذا فطير. هذا يعني ضمناً أن عائلتهم / أصدقائهم لا يعرفون كيف يلبسون حفل زفاف دون أن يتكلموا معهم".



ومازح آخر: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة للذهاب عارية إذن". وحث آخرون الضيفة على الظهور في جميع الملابس المحظورة لإزعاج العروسين.

