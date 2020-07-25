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الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأحد

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الطقس

الطيب حسين

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الاسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 25
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 25
بلطيم 32 25
مطروح 30 20
السلوم 32 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 24
دمياط 31 23
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 37 20
السويس 36 22
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 39 25
نخل 38 20
نويبع 40 28
طابا 37 26
كاترين 36 21
الطور 36 25
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 41 29
مرسى علم 38 30
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 23
المنيا 39 25
أسيوط 40 26
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 30
أسوان 43 31
ادفو 43 30
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 42 25
شلاتين 40 29
ابو رماد 39 29
حلايب 36 30
رأس حدربة 35 30


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