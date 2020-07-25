"فيفا" ينشر بيانًا خاصًا بشأن بطولة كأس العرب

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بيانًا بطولة كأس العرب 2021 المنتظر إقامتها في قطر، قبل كأس العالم 2022 بعام واحد.



وأرسل الفيافا بيانًا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على موقع "تويتر"، جاء فيه، أن "هذا الحدث الخاص والمميز، سيكون له أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 منتخبا من قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم، إضافة لشغفهم وتعلقهم الكبير بكرة القدم".

وأضاف الـ"فيفا"، في بيانه، أنه يرغب، مع البلد المضيف، في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في الكرة العربية، في ضوء استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم عام 2022.



