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يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

عرب وعالم

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي
يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

فتحي مجدي

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قتل سائق صيني زوجته، ومزق جسدها إلى أشلاء، قبل أن يتخلص منه بإلقائه في خزان الصرف الصحي، مدعيًا اختفاءها في ظروف غامضة، طالبًا من الشرطة المساعدة في الوصول إليها.

واعترف الزوج البالغ من العمر 55 عامًا بارتكاب الجريمة التي وقعت في هانجتشو عاصمة مقاطعة جيجيانج، بعد أن أمضى بعض الوقت في إجراء مقابلات إعلامية يطلب فيها المساعدة للعثور على زوجته التي أبلغ عن اختفائها في 6 يوليو. 

وبعد أن اتصل الزوج بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء زوجته، انطلقت عملية مطاردة ضخمة وتغطية إعلامية واسعة النطاق.

وقالت تقارير محلية، إنه تم العثور على جثة المرأة في خزان للصرف الصحي في شقة الزوجين، بعد أيام من إجراء زوجها لقاءات إعلامية طلب فيها معلومات عن مكانها.

وأخبر الزوج (شو) وسائل الإعلام أنه رأى آخر مرة زوجته (لاي) البالغة من العمر 51 عامًا نائمة في منتصف ليل 5 يوليو عند عودته من الحمام، وقال إنه عندما استيقظ في الخامسة صباحًا اختفت.

لكنه عاد واعترف بقتل زوجته، في منزلهما في هانجتشو، حيث اكتشف جثتها من قبل الشرطة داخل خزان للصرف الصحي. وكان لدى المحققين عدد قليل من الأدلة قبل تفتيش منزل الزوجين، لكن الاختراق جاء بعد أن عثرت الشرطة على أنسجة بشرية في خزان الصرف الصحي يوم الأربعاء.

وقال قائد الشرطة المحلية جيا كينمين في مؤتمر صحفي، إنه بعد العثور على رفاتها، تم القبض على الزوج الذي اعترف بقتلها بعد مشادة، تم قطع جثتها إلى قطع وألقاها في أماكن مختلفة. 



وقال قائد الشرطة لوسائل الإعلام: "عندما اتصل المشتبه به بالشرطة ... وقبل المقابلات الإعلامية، عقد الضباط على مستوى المقاطعات والمدن عدة اجتماعات لتحليل القضية ووضعوا خطة تفصيلية لاستجوابه".

وتزوج شو، الذي يعمل سائقًا في هانجتشو  من لاي في عام 2008. لكنهما كانا متزوجين من قبل، وكان لكل منهما طفل من علاقات سابقة. ووفقاً لتقارير إعلامية سابقة، كان لدى الزوجين ابنة تبلغ من العمر 11 عامًا.

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