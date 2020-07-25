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تشخيص إصابة "مبابي" تطمئن عشاق باريس سان جيرمان

الرياضة

تشخيص إصابة "مبابي" تطمئن عشاق باريس سان جيرمان
تشخيص إصابة "مبابي" تطمئن عشاق باريس سان جيرمان

الطيب حسين

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، السبت، التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق كليان مبابي، في نهائي مسابقة كأس فرنسا.


وقال النادي في بيان: "يعاني مبابي من التواء في الكاحل الأيمن مع الجزء الجانبي للساق".

وأضاف: "سيتم إعادة تشخيصه وتقييم الإصابة في غضون 72 ساعة فقط، بتحليل وتصوير جديد للكاحل".

وكان مبابي قد أصيب في مباراة سان جيرمان ضد سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، الجمعة، والذي توج بلقبه الفريق الباريسي بعدما فاز بهدف نظيف حمل توقيع النجم البرازيلي نيمار.

وشهدت الدقيقة 28 خروج مبابي من أرض الملعب، بعد تدخل قوي من من قائد سانت إيتيان لويك بيران، قبل أن يعود الشاب الفرنسي في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي.

وتأتي إصابة مبابي مع استعداد سان جيرمان لخوض نهائي مسابقة كأس الرابطة الفرنسية ضد ليون، وقبل أيام من استكمال دوري الأبطال الشهر المقبل، حيث يلتقي الفريق الفرنسي أتلانتا الإيطالي، في ربع نهائي المسابقة القارية. 


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