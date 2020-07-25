عاجل.. العاهل السعودي يوافق على مقترح قدمه محمد بن سلمان

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ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم السبت، أنه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على مقترح مقدم من ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة إن المقترح جاء "بعدم اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها".


وأادت بصدور "موافقة المقام السامي الكريم على مقترح... ولي العهد... بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها".


ويقضي الإجراء بأنه على "جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية".


وسبق أن وجه مجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

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