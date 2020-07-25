  • السبت 25 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:44 م
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

الكويت.. إنهاء العزل التام في هذه المنطقة

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

سلمان وولي عهده

عاجل.. العاهل السعودي يوافق على مقترح قدمه محمد بن سلمان

صلاح

"صلاح" يحتفل بصورة عائلية من قلب الأنفيلد

كورونا

مستشار "السيسي" يزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"

أمريكا تشتري المخزون العالمي من «ريميديسيفير» لعلاج مرضى كورونا

بسبب كورونا.. 3 أساتذة جامعيين يصبحون من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

ننشر أسعار الدولارأمام الجنيه اليوم السبت

هاتف مرن قابل للطي

يتجسس على بياناتك الشخصية.. احذف هذا التطبيق فورًا من على هاتفك

الكويت

بشرى سارة للعمالة المصرية بالكويت

نهر النيل

تفاصيل اجتماع "الري" بشأن إيراد نهر النيل

وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"

الصفحة الأخيرة

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي
مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان عربي شهير بشكل مفاجئ

#

"كفاكم عبثا".. فنان شهير يثير الجدل بسبب كورونا

#

تفاصيل وفاة أول فنان عربي بسبب كورونا

#

وفاة فنان شهير بفيروس كورونا المستجد

شهدت العاصمة السورية دمشق، وفاة الفنان والمطرب اللبناني مروان محفوظ، بحسب قناة "LBC" اللبنانية (خاصة).

وتوفي الفنان اللبناني عن عمر ناهز 78 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

 تدهورت حالة محفوظ الصحيّة قبل أيام؛ حيث نُقل إلى مستشفى في دمشق؛ بسبب ارتفاع حرارته وشعوره بضيق في التنفس.

فيما قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، السبت، إن محفوظ "أحيا حفلا فنيا في دمشق، وكان يتهيأ للعودة إلى لبنان، لكن المنية عاجلته قبل أن يستطيع ذلك؛ حيث تمكن منه فيروس كورونا وغدر به".

وضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة محفوظ؛ حيثُ انتشرت مقاطع مصوّرة لأعمال فنية للراحل مع وسم "لروحك السلام".

فيما نعته الممثلة السورية، أمل عرفة، بالقول: ‏"كيف أرثيك يا رفيق الدرب مع حلاوة روحي؟" (تقصد أبيها سهيل عرفة الذي غنى محفوظ من ألحانه)".

ويعد المطرب الراحل أحد أبرز الفنانين والمطربين اللبنانيين، إضافة لعمله لسنين طويلة مع الأخوين رحباني وفيروز ووديع الصافي.
كما شارك الفنان الراحل كممثل في مسرحيات وأفلام سينمائية.

وولد مروان محفوظ عام 1942 في منطقة البقاع اللبنانية، ودرس الغناء والموسيقى لـ5 سنوات على يد سليم الحلو، الذي تتلمذ على يديه عملاقا الغناء الراحلان اللبناني وديع الصافي والمصري محمد عبد الوهاب، قبل التحاقه بالمعهد الوطني العالي للموسيقى عام 1963.

واشترك محفوظ في العام التالي بمسابقة "الفن هوايتي" عبر شاشة "تلفزيون لبنان"؛ حيث سمعه الفنان اللبناني عاصي الرحباني.

أعجب الرحباني بموهبة محفوظ، ودعاه للالتحاق بفرقته ليشترك عام 1965 في مسرحية "دواليب الهوا" إلى جانب عدد من كبار الفنانين.

ولاحقا التقى محفوظ، أيضا، مع الفنان اللباني زياد الرحباني؛ حيث اختاره الأخير ليلعب عام 1973 دور البطولة في مسرحية "سهرية".

وأدّى محفوظ في هذه المسرحية أغانٍ لاقت شهرة واسعة منها: "يا سيف على الأعداء طايل" و"خايف كون عشقتك وحبيتك".

ودخل محفوظ إلى عالم السينما حيثُ شارك في فيلم الأخوين رحباني "سفر برلك" وأدّى دور البطولة في فيلم "فتيات حائرات".

كما غنى الراحل محفوظ للعديد من كبار المؤلفين والملحنين منهم وديع الصافي وفيلمون وهبي وإلياس رحباني وسهيل عرفة وجوزيف أيوب وعبد الفتاح سكر وغيرهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. لحظة تحطم طائرة في مبنى سكني
» وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"
» تفاصيل الاتهامات الأمريكية لـ «سنغافوري» بالتجسس لصالح الصين
» "راضي" يكشف استعراض "السيسي" استراتيجية صناعة السيارات بمصر
» كورونا يتفشى في دولة عربية بشكل خطير
» مقتل أسود من أنصار ترامب يدفع الجمهوريين إلى المطالبة بتحقيق فيدرالي
» امرأة تستخدم الدورة الشهرية كمرطب للوجه وسقي الزرع
» مخمور يصيب شخصين بسبب خلافه على مشروب
» أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا
» خبر سار من جامعة الأزهر عن كورونا
» زوجى الخلوق مع الآخرين.. كيف أردعه عن ضربي؟!!!

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية