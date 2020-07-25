مستشار "السيسي" يزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"

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زف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بشرى سارة بشأن فيروس كورونا المستجد.


وقال "تاج الدين" إنه كان من المتوقع أن تتزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى تصل إلى أرقام معينة ثم يعود إلى الانخفاض مرة أخرى.

وأشار تاج الدين إلى أن فيروس كورونا لم يختف بعد، مضيفا خلال برنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم السبت، أن شراسة فيروس كورونا قلّت بشكل كبير لكن ذلك لا يعني التخلي عن الحذر والإجراءات الوقاية، مؤكدا على أن المنظومة الطبية لاتزال تحارب فيروس كورونا حتى ظهور لقاح ينهي فيروس كورونا نهائيا.

وتابع أن الدول التي تجري تجاربها لصنع لقاح لفيروس كورونا في تقدم كبير وبعضهم تجاوز مرحلة التجارب السريرية، موضحا أن وجود اللقاح هو الجانب المضيء من جائحة كورونا. 



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