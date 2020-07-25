» مقتل أسود من أنصار ترامب يدفع الجمهوريين إلى المطالبة بتحقيق فيدرالي

25 يوليه 2020 - 08:06 م



أدى مقتل أحد أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة ميلووكي إلى دفع الجمهوريين في ولاية ويسكنسن إلى إجراء تحقيق فيدرالي.



وقالت الشرطة إن بيرنيل تراميل (60 عامًا) وهو ناشط معروف بحمله لافتات يدوية في الشوارع مكتوب عليها "صوت دونالد ترامب 2020"، ونشرها على واجهة متجره، قتل برصاص مهاجم مجهول بعد ظهر الخميس.



وقال أندرو هيت، رئيس الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن في وقت متأخر الجمعة: "بسبب نشاط تراميل السياسي المعروف جيدًا، وإمكانية أن يكون الدافع وراء اغتياله دوافع سياسية، أطلب بكل احترام أن يفتح المدعي العام ماثيو كروجر تحقيقًا".



وأضاف: "لا يجب على الأمريكيين أن يخافوا على سلامتهم الشخصية بسبب مكان إقامتهم أو انتمائهم السياسي".



وقال ريجي مور، مدير مكتب مكافحة العنف في ميلووكي في مقابلة مع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل"، إن "تراميل، الذي كان يدير شركة نشر صغيرة ، كان لديه نزاع عام مؤخرًا مع شاب حول إحدى علامات ترامب".



وأضاف: "إنه شيخ أسود لا يستحق الموت بالطريقة التي مات بها". وأوضح تراميل في فيديو مسجل صباح يوم وفاته أن احترام ترامب لمغني الراب كاني ويست والمساعد السابق عمروسا مانيجولت نيومان جعته يستحق الدعم.



وقال تراميل للمدون المحلي أرمسترونج رانسوم: "أعتقد أن ترامب هو علامة العصر".



ولم تحتجز الشرطة أي مشتبه في مقتله حتى الآن.

