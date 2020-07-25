ننشر أسعار الدولارأمام الجنيه اليوم السبت

بسبب كورونا.. 3 أساتذة جامعيين يصبحون من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها
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بمناسبة الأضحى ..خبر سار لأصحاب المعاشات
الطيب حسين
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