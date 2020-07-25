يتجسس على بياناتك الشخصية.. احذف هذا التطبيق فورًا من على هاتفك

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حذر باحثون، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام (Android) من وجود تطبيق ضار يمكنه التجسس عليهم، بل وحتى سرقة بياناتهم الشخصية.

وقال الباحث الأمني لوكاس ستيفانكو من شركة (ESET) للأمن السيبراني، إن التطبيق المسمى (Welcome Chat ) هو تطبيق دردشة فعال، لكنه يحتوي أيضًا على برامج ضارة خطيرة تسمى (BadPatch).

ويتم الترويج للتطبيق على موقع ويب ضار، يدعي أنه منصة دردشة آمنة متاحة على متجر (Google Play).

وأضاف ستيفانكو: "فيما يتعلق بالادعاء" الآمن، لا شيء أبعد عن الحقيقة.Welcome  ليست أداة دردشة للترحيب، بل أداة تجسس فقط؛ علاوة على ذلك، ترك مشغلوها البيانات التي تم جمعها من ضحاياهم متاحة مجانًا على الإنترنت. ولم يكن التطبيق متاحًا أبدًا في متجر تطبيقات Android الرسمي".

وتابع الباحث الأمني محذرًا: "إذا قمت بتنزيل التطبيق، فستتم مطالبتك بالسماح بالأذونات مثل إرسال الرسائل النصية وعرضها، والوصول إلى الملفات، وتسجيل الصوت والوصول إلى جهات الاتصال وموقع الجهاز".

وأوضح أنه إذا منحت هذه الأذونات، فإن التطبيق قادر على تنفيذ عدد من الإجراءات الخبيثة، بما في ذلك قراءة الرسائل النصية الخاصة، والوصول إلى قوائم جهات الاتصال، ومعرض الصور، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

ما دفع الباحث إلى تحذير المستخدمين من تنزيل أي تطبيقات من خارج متجر (Google Play).

وأضاف: "نوصي بشدة ألا يقوم المستخدمون بتثبيت أي تطبيقات من خارج متجر Google Play الرسمي - ما لم يكن مصدرًا موثوقًا مثل موقع ويب لمورد أمان معروف أو بعض المؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة".

واستدرك: "علاوة على ذلك، يجب على المستخدمين الانتباه إلى الأذونات التي تتطلبها تطبيقاتهم والشك في أي تطبيقات تتطلب أذونات تتجاوز وظائفهم، وكتدبير أمان أساسي للغاية، قم بتشغيل تطبيق أمان موثوق به على جهازك".

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