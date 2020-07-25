» خبر سار من جامعة الأزهر عن كورونا

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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عن خروج اخر حالات كورونا من مستشفيات جامعة الأزهر مساء أمس موجها الشكر للاطقم الطبية التي بذلت جهودها كبيرة من أجل تقديم خدمة افضل لمساعدة مصابي كوفيد 19.

كما تقدم المحرصاوي ومجلس أمناء الجامعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

كما قدم المجلس الشكر للعمداء الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا سن المعاش، وللمجلات العلمية التي حصلت على تقديرات مرتفعة في تقييم المجلس الأعلى للجامعات

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