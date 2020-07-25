تفاصيل اجتماع "الري" بشأن إيراد نهر النيل

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عقدت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل إجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل حاليا ومستقبلا بما يمنع حدوث اي شكاوي من توفير المياه.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان واشارت البيانات ألى أن معدلات الامطار بدات في التزايد على منابع النيل 

كما استعرضت اللجنه مناسيب محطات القياس الرئيسية علي منابع النيل وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي والتي تشير  الي انها في الحدود الامنه للوفاء بكافة الاحتياجات.
 
وناقشت اللجنه كافة إحتمالات الفيضان وآليات  إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنه بصفه مستمره لمتابعة معدلات الامطار والمناسيب علي منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفه علي طول النهر .

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